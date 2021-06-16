В Орле в ДТП на перекрестке пострадал младенец

16.6.2021 | 9:52 Новости, Происшествия

Его госпитализировали

Ребенок возрастом меньше 1 года пострадал в ДТП в Орле, сообщили в управлении ГИБДД по Орловской области. Мальчика госпитализировали.

Инцидент произошел 15 июня в 14.25 на перекрестке улиц Гагарина и Розы Люксембург. Установлено, что автомобиль ВАЗ-2115 поворачивал с Розы Люксембург налево на Гагарина и в этот момент столкнулся со встречным ВАЗ-2112. После этого «пятнадцатая» пробила пешеходное ограждение.

Пострадавший младенец был пассажиром «двенадцатой». По факту случившегося проводится проверка.

ИА «Орелград»

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