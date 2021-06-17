Красный мост в Орле не успеют доделать в срок

17.6.2021 | 12:50 Важное, Новости, Общество

Об этом открыто заговорили на уровне горсовета

Красный мост в Орле вряд ли успеют доделать в заявленный срок – к ноябрю 2022 года. Речь об этом шла на заседании профильного комитета горсовета, сообщила ГТРК. Из-за ошибок в проектировании ремонт приостановлен, поэтому график работ уже сдвинулся.

Временный пешеходный мост, который должен был появиться рядом с Красным мостом к маю, теперь обещают открыть не раньше конца июля. Чиновники пообещали депутатам, что оштрафуют подрядчика – белгородскую компанию «Ремспецмост» — за срыв сроков. Сумма уже наложенных штрафов на фирму почти достигла 300 000 рублей.

«Одно предписание — за несвоевременную установку камер видеонаблюдения, предписание по археологическим работам, и предписание по толщине стенки труб, которые были использованы, не проектные. Подрядной организации представлено штрафов на сумму 300 тысяч рублей. При взаиморасчётах с них будет удержана эта сумма», — сказал глава «Управления капитального строительства» Орла Дмитрий Кузнецов.

ИА «Орелград»

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