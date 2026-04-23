Госпрограмму управления дополнили поддержкой участников СВО

Также власти увеличили объемы финансирования программы.

Правительство региона внесло изменения в государственную программу «Повышение эффективности государственного и муниципального управления в Орловской области, поддержка институтов гражданского общества». В частности, коррективы внесены в стратегические приоритеты, паспорт и ряд разделов программы, утвержденной еще в 2019 году. Ключевые изменения касаются как финансирования, так и постановки новых задач в кадровой политике.

Так, общий объем финансирования было решено увеличить. Согласно внесенным поправкам, он вырастет с 881,797 миллиона рублей до 939,217 миллиона рублей. Дополнительные средства будут направлены на реализацию новых мероприятий. К числу задач обновленной программы отнесены два важных направления. Первый – обеспечение организации внедрения новых методов оценки компетенций личностного и профессионального потенциала. Речь идет о современных подходах к отбору и развитию кадров для государственной и муниципальной службы.

Второе новое направление – обеспечение организации оценки кадрового потенциала участников специальной военной операции, желающих поступить на государственную гражданскую и муниципальную службу, а также их профессиональное развитие. Таким образом, ветераны и действующие участники СВО, которые планируют работать в органах власти или местного самоуправления, смогут пройти специальную оценку и получить поддержку в своем профессиональном становлении и развитии. Это часть общей работы по повышению эффективности управления и кадрового потенциала региона.

Ранее на заседании профильного комитета Орловского облсовета народных депутатов выступила заместитель руководителя департамента государственной гражданской службы и кадров Лилия Садокова. Она сообщила, что 585 гражданских служащих прошли обучение по 49 программам. На кадровом портале правительства региона соискатели на должности государственной гражданской службы могут заполнить анкету в разделе «Заяви о себе».

«Из тех молодых людей, кто приходит работать на госслужбу, в первые три года около 60 процентов увольняются. Чтобы этого избежать, мы стараемся их поддерживать: если человек хочет сменить направление, мы помогаем подобрать ему другую должность», — цитирует Лидию Садокову пресс-служба регионального парламента. По ее мнению, незаинтересованность молодежи продолжать госслужбу связана с двумя основными причинами: большим объемом работы и невысокой заработной платой.

«Реальность не совпадает с их ожиданиями. И даже за счет должностного роста молодежь хочет компенсировать недостаточное денежное содержание. В целом это общегосударственная проблема. Тем не менее, мы всегда поддерживаем молодых специалистов и активно работаем со студентами», — подытожила Лилия Садокова.

