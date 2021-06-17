О нарушениях в доме престарелых под Орлом «трубили» еще 2 года назад

Первыми многочисленные нарушения вскрыли аудиторы КСП.

Как уже писал «Орелград», после выезда прокурора Орловской области в Богдановский дом-интернат для престарелых и инвалидов по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями был задержан и.о. директора этого учреждения. Пресс-служба прокуратуры региона сообщила, что в ходе выезда прокурор провел личный прием постояльцев и проверил соблюдение в учреждении требований закона.

«Проверка показала, что в доме-интернате не обеспечено соблюдение противопожарных требований, законодательства о профилактике правонарушений, имеют место факты нарушений при оказании медицинской помощи, проживания в учреждении ранее судимых граждан», — рассказали в надзорном ведомстве.

Однако напомним, что еще в 2019 году областная Контрольно-счетная палата проверила Богдановский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Именно тогда впервые появилась информация о грубых нарушениях закона в этом учреждении. Проверка проводилась за 2018 год и иные периоды, общий объем проверенных средств составил 80,258 миллиона рублей. Нарушений тогда выявили на 36,265 миллиона, то есть почти половина проверенных средств была потрачена не по закону.

Большая часть нарушений, на 33,218 миллиона рублей в финансовом эквиваленте, касалась выполнения задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). Нарушения порядка и условий оплаты труда потянули на 344,7 тысячи рублей, неэффективное расходование средств — на 2,144 миллиона.

В своем отчете КСП еще в 2019-м указала, что организация питания в учреждении не соответствует методическим рекомендациям, утвержденным постановлением Минтруда РФ «в части организации рационально сбалансированного качественного и разнообразного питания с учетом его особенностей для проживающих лиц».

В ходе инвентаризации на складе были обнаружены продукты «ненадлежащего качества». Учреждением заключались гражданско-правовые договоры (до 100 тысяч рублей) на поставку товаров хозяйственной группы с признаками искусственного дробления закупок.

«Заключенные договоры на поставку товаров мягкого инвентаря не содержат требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам закупаемых товаров, в том числе соответствие ГОСТам, и предоставление поставщиком документов, подтверждающих качество и безопасность, — говорилось в отчете КСП двухлетней давности. — В спецификациях не указывались торговое наименование, фасовка, объемы партии товаров, размеры белья, пр.»

Добавим, что итоги того контрольного мероприятия были публично рассмотрены 27 марта 2019 года на заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Орловской области.

ИА «Орелград»