В Орле проверят сообщение о падении женщины на разрушенных ступеньках

17.6.2021 | 17:46 Новости, Общество

По данным СМИ, орловчанка получила перелом на порожках, которые не ремонтировали много лет

Следственный комитет по Орловской области проверит сообщения СМИ о падении женщины на сломанных ступеньках у подъезда, сообщили в пресс-службе ведомства.

Информацию об инциденте 17 июня опубликовало издание «ОрелТаймс». Сообщается, что орловчанка сломала ногу на ступеньках возле подъезда, которые не ремонтировали много лет.

По данным издания, жильцы неоднократно обращались в УК с просьбой отремонтировать подъезд, но результата не было.

Теперь проблемой займётся СК. В ведомстве оценят действия управляющей компании, которая должна была отвечать за состояние подъезда.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования