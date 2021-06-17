В Орле проверят сообщение о падении женщины на разрушенных ступеньках

По данным СМИ, орловчанка получила перелом на порожках, которые не ремонтировали много лет

Следственный комитет по Орловской области проверит сообщения СМИ о падении женщины на сломанных ступеньках у подъезда, сообщили в пресс-службе ведомства.

Информацию об инциденте 17 июня опубликовало издание «ОрелТаймс». Сообщается, что орловчанка сломала ногу на ступеньках возле подъезда, которые не ремонтировали много лет.

По данным издания, жильцы неоднократно обращались в УК с просьбой отремонтировать подъезд, но результата не было.

Теперь проблемой займётся СК. В ведомстве оценят действия управляющей компании, которая должна была отвечать за состояние подъезда.

ИА «Орелград»