В Орле проверят сообщение о падении женщины на разрушенных ступеньках

По данным СМИ, орловчанка получила перелом на порожках, которые не ремонтировали много лет
Следственный комитет по Орловской области проверит сообщения СМИ о падении женщины на сломанных ступеньках у подъезда, сообщили в пресс-службе ведомства.
Информацию об инциденте 17 июня опубликовало издание «ОрелТаймс». Сообщается, что орловчанка сломала ногу на ступеньках возле подъезда, которые не ремонтировали много лет.
По данным издания, жильцы неоднократно обращались в УК с просьбой отремонтировать подъезд, но результата не было.
Теперь проблемой займётся СК. В ведомстве оценят действия управляющей компании, которая должна была отвечать за состояние подъезда.
ИА «Орелград»