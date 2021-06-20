Орловцы из-за пандемии начали реже лечить зубы

Количество обращений жителей региона к медикам сократилось почти на четверть.

Орелстат обнародовал любопытные аналитические данные, приурочив свой релиз к празднованию Дня медицинского работника. Аналитики подметили, в частности, что в 2020 году в Орловской области было зарегистрировано 5,267 миллиона посещений врачей, включая профилактические посещения и визиты к зубным врачам. Несмотря на внушительную цифру, на самом деле данный показатель оказался на 22,5 процента ниже, чем годом ранее.

Столь резкое сокращение числа визитов к медикам, включая стоматологов и дантистов, статистики объясняют ограничительными мероприятиями в сфере оказания медицинских услуг, которые проводились из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Напомним, в начале пандемии оказание стоматологических услуг с подачи властей было сокращено до минимума – помощь оказывалась только в экстренных и сложных случаях пациентам с сильной болью.

Статистики также подсчитали, что доля стоматологов в общем количестве врачей-специалистов в Орловской области составляет 8 процентов. Для сравнения, доля терапевтов составляет 25 процентов от общего числа врачей, хирургов – 10,6 процента, акушеров-гинекологов – 6,8 процента и педиатров – 6,6 процента. В целом к началу 2021 года в медучреждениях Орловщины трудились 3,3 тысячи врачей всех специальностей и 8,4 тысячи специалистов среднего медицинского персонала.

«Обеспеченность врачебными кадрами сложилась на уровне 45,2 на 10 тысяч человек населения, средним медицинским персоналом – 115,6 на 10 тысяч человек, — отметили в Орелстате. — В системе здравоохранения региона на начало 2021 года оказывали медицинские услуги 37 больничных (на 5,7 тысяч коек) и 131 амбулаторно-поликлинических (на 21,3 тысячи посещений в смену) организаций».

ИА «Орелград»