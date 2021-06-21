Орловская область вошла в демографическое пике

В регионе в полтора раза вырос разрыв между смертностью и рождаемостью

Очередные неутешительные данные о демографической ситуации в Орловской области обнародовал Орелстат. По подсчетам аналитиков этого учреждения, в январе-апреле 2021 года в регионе родились 1710 малышей. Для сравнения, годом ранее родившихся было 1815. В то же время за отчетный период в области умерли 5163 человека против 3722 в прошлом году. Нетрудно подсчитать, что на данный момент уровень смертности превышает уровень рождаемости чуть более чем в 3 раза. Год назад смертность превышала рождаемость примерно в 2 раза.

Впору говорить о том, что Орловская область вошла в крутое демографическое пике. Ситуация не может не тревожить, ведь количество умерших в регионе по сравнению с прошлым голом выросло почти на 41 процент – с 15,4 до 21,7 случаев смерти в расчете на каждую тысячу жителей. А вот уровень рождаемости сократился на 4 процента – с 7,5 до 7,2 на каждую тысячу орловцев.

На текущий момент естественная убыль населения (смертность минус рождаемость) составляет 3453 человека, годом ранее показатель составлял 1907 человек. Немного улучшилась разве что статистика младенческой смертности. Если в 2020 году за аналогичный период времени в Орловской области умерли 13 детей в возрасте до одного года, то в текущем – 11.

ИА «Орелград»