В Орле отвечающих за закупки чиновников обязали быть честными

Мэрия приняла очередное антикоррупционное постановление.

Администрация города Орла издала постановление «О мерах, направленных на выявление личной заинтересованности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, которая приводит или может привести к конфликту интересов». Из преамбулы документа следует, что принят он в целях совершенствования мер по противодействию коррупции в сфере закупок. Также утвержден порядок проведения анализа информации о поставщиках, подрядчиках и исполнителях, выигравших тендеры, заказчиком которых выступила мэрия. Их будут проверять «на предмет возможного совершения коррупционных правонарушений, наличия конфликта интересов с должностными лицами заказчика».

Что касается непосредственно чиновников, то для них утвердили специальную форму «Декларации о возможной личной заинтересованности». Заполнять ее обязаны работники администрации города Орла, являющиеся членами единых комиссий по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. Такая же обязанность возложена на работников контрактной службы.

Заполненную декларацию о возможной личной заинтересованности чиновники должны успеть подать в управление муниципальной службы и кадров до 1 июля 2021 года. Впоследствии они будут обязаны подавать такие декларации ежеквартально. Представленные ими сведения тоже будут проверять. Так, мэрия планирует проводить ежегодную актуализацию сведений о родственниках и свойственниках чиновников. Ведь не исключено, что тендер может выиграть фирма, принадлежащая родственнику чиновника, который проводит торги.

Информация о родственниках и свойственниках содержится в анкетах, которые чиновники заполняли при их назначении на должности муниципальной службы. Кроме того, мэрия распорядилась «организовать процедуру формирования профиля муниципального служащего, участвующего деятельности, связанной с осуществлением закупок».

ИА «Орелград»