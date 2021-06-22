Клычков пойдет на выборы в Госдуму

22.6.2021 | 11:08 Важное, Новости, Политика

Губернатора Орловской области включили в список КПРФ

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов включил губернатора Орловской области Андрея Клычкова в список партии на выборы в Госдуму. Об этом сообщили «Ведомости».

Клычков расположился на 13-м месте в списке. Возглавил перечень сам Зюганов, следом за ним расположились первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников и председатель аграрного комитета Госдумы Владимир Кашин (оба – зампреды КПРФ). В списке присутствуют члены нижней палаты Юрий Афонин, Николай Харитонов и Алексей Куринный, а также экс-кандидат в президенты РФ Павел Грудинин.

«Фигура Клычкова в списке означает, что на него в будущем хотел бы опереться Зюганов, «это его выбор», говорит один из партийцев. Близкий к Зюганову собеседник «Ведомостей» утверждает, что не стоит ждать скорой отставки Клычкова и перехода его на думскую работу. Кашин сказал, что в появлении Клычкова в этой части списка нет ничего необычного», — пишет издание.

ИА «Орелград»

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