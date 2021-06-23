Лицей №1 в Орле возглавил Антон Гомозов

В 2020 году новый директор стал лауреатом конкурса «Учитель года России»

Лицей №1 в Орле обрел нового директора – им стал Антон Гомозов, лауреат всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Гомозов родился в семье педагогов, окончил ОГУ им. И.С. Тургенева и стал учителем истории и обществознания. Трудился в школе №36 и гимназии №16. В 2016-2019 годах заведовал отделом инновационной и экспериментальной работы Института развития образования Орловской области. Опыт работы в сфере образования – 10 лет.

За период работы Гомозов стал лауреатом муниципального и регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2014» и лауреатом областного конкурса по духовно-нравственному образованию. Имеет грант губернатора Орловской области. Участник и лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года — 2020». Гомозов — член Федерального учебно-методического объединения учителей истории и обществознания, входит в совет регионального учебно-методического объединения.

Прежний директор лицея №1 Наталья Панюшкина умерла в ноябре 2020 года. Она возглавляла школу с 2003 года.

ИА «Орелград»