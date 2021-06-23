Лицей №1 в Орле возглавил Антон Гомозов

23.6.2021 | 11:49 Новости, Образование

В 2020 году новый директор стал лауреатом конкурса «Учитель года России»

Лицей №1 в Орле обрел нового директора – им стал Антон Гомозов, лауреат всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Гомозов родился в семье педагогов, окончил ОГУ им. И.С. Тургенева и стал учителем истории и обществознания. Трудился в школе №36 и гимназии №16. В 2016-2019 годах заведовал отделом инновационной и экспериментальной работы Института развития образования Орловской области. Опыт работы в сфере образования – 10 лет.

За период работы Гомозов стал лауреатом муниципального и регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2014» и лауреатом областного конкурса по духовно-нравственному образованию. Имеет грант губернатора Орловской области. Участник и лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года — 2020». Гомозов — член Федерального учебно-методического объединения учителей истории и обществознания, входит в совет регионального учебно-методического объединения.

Прежний директор лицея №1 Наталья Панюшкина умерла в ноябре 2020 года. Она возглавляла школу с 2003 года.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования