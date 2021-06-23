В Орле грузовик провалился под асфальт

На месте работают сотрудники МВД

В Орле на улице Генерала Родина грузовой автомобиль провалился под асфальт. Видео с места происшествия появилось в группе «ДТП Орел».

Инцидент произошел напротив дома №11. На кадрах видно, что машина принадлежит компании «Мир колбас». Она ушла под землю правой стороной. На видео также попали сотрудники МВД, которые работают на месте происшествия.

В комментариях орловцы напоминают о высоком по меркам страны транспортном налоге и отмечают, что «весь город в дырах». Состояние дорог жители припомнили губернатору Андрею Клычкову и мэру Юрию Парахину.

ИА «Орелград»