В Орле грузовик провалился под асфальт

23.6.2021 | 15:11 Видео, Новости, Происшествия

На месте работают сотрудники МВД

В Орле на улице Генерала Родина грузовой автомобиль провалился под асфальт. Видео с места происшествия появилось в группе «ДТП Орел».

Инцидент произошел напротив дома №11. На кадрах видно, что машина принадлежит компании «Мир колбас». Она ушла под землю правой стороной. На видео также попали сотрудники МВД, которые работают на месте происшествия.

В комментариях орловцы напоминают о высоком по меркам страны транспортном налоге и отмечают, что «весь город в дырах». Состояние дорог жители припомнили губернатору Андрею Клычкову и мэру Юрию Парахину.

ИА «Орелград»

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