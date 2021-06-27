В Орле гидов-переводчиков будут узнавать по нагрудным карточкам

В регионе планируют утвердить правила идентификации экскурсоводов.

Вопросы изменения регионального законодательства в сфере туризма были обсуждены на заседании профильного комитета Орловского облсовета народных депутатов. Как уточняет пресс-служба регионального парламента, участники заседания обсудили проект внесения поправок в Закон «О регулировании отдельных отношений в сфере туризма и туристской деятельности на территории Орловской области». Изменения связаны с обновлением аналогичного федерального законодательства, то есть местную правовую базу необходимо привести в соответствие с вышестоящими нормами.

Одним из главных новшеств станет введение обязательной аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Законопроектом предлагается возложить полномочия в этой сфере на областное управление культуры и архивного дела. Оно будет наделено правом по созданию комиссии для аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков и внесению сведений о них в единый федеральный реестр.

Также управление культуры должно будет утвердить форму нагрудной идентификационной карточки экскурсовода и гида-переводчика. Оно же будет выдавать таким специалистам как сами нагрудные карточки, так и аттестаты. Кроме того, названное управление получит полномочия по осуществлению регионального государственного контроля за деятельностью организаций, ИП и физлиц (самозанятых граждан), оказывающих услуги экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. В случае выявления нарушений оно вправе принимать решения о прекращении действия аттестатов.

ИА «Орелград»