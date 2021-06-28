В Орле в заросшем медведе увидели символ Клычкова и Парахина

По мнению активиста Вадима Неврова, топиарная фигура символизирует бесхозяйственности чиновников

Лидер общественного движения «Граждане Орла» Вадим Невров обнаружил в областной столице «символ объединения [Андрея] Клычкова и [Юрия] Парахина». Им оказался развалившийся медведь из веток в сквере Леcкова. Кадры находки Невров опубликовал в соцсетях.

На видео заметно, что медведь пребывает в плохом состоянии — фигура облезла, заросла растительностью и начала разваливаться. На голове зверя болтаются привязанные кем-то целлофановые пакеты.

«Вот такая у нас Единая-КПРФ-Россия в Орле, к сожалению», — заявил Невров.

По его мнению, развалившаяся фигура символизирует также «бесхозяйственность» в управлении Орлом и «идиотические устремления» местных чиновников и губернатора Андрея Клычкова: «Какие символы, такие у нас губернатор и мэр».

ИА «Орелград»