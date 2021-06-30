Орловцы получили четверть миллиона штрафов от ГИБДД

В регионе выявлено уже почти 200 тысяч нарушений Правил дорожного движения.

За пять месяцев текущего года в Орловской области сотрудниками ГИБДД, с учетом комплексов автоматической видеофиксации правонарушений, выявлено 193 тысячи административных нарушений в области безопасности дорожного движения. Такие данные приводит областное управление МВД. Всего за отчетный период времени вынесено 252 976 постановлений о наложении административного штрафа за нарушения Правил дорожного движения.

Отметим, что за нарушения правил перевозки детей в Орловской области к июню было составлено 1282 административных материала. Кроме того, гаишники направили в подразделения по делам несовершеннолетних 70 информаций, по итогам рассмотрения которых было составлено 12 протоколов по ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).

Также сотрудниками ГИБДД пресечен 981 факт управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. В большинстве случаев пьяные водители попались впервые, и на них завели административные дела. В то же время за повторное управление транспортом в состоянии опьянения возбуждено 126 уголовных дел по ст. 264.1 УК РФ. Добавим, что по вине нетрезвых водителей на дорогах области в этом году произошло 22 ДТП.

ИА «Орелград»