Орловский легкоатлет поедет на Олимпиаду в Токио

Михаил Акименко представит Россию в прыжках в высоту

Студент «Училища олимпийского резерва» (УОР) Орла Михаил Акименко выступит на летней Олимпиаде в Токио. Об этом сообщил портал Prosport57.

Решение о включении Акименко в сборную России приняла рабочая группа. Орловский студент выступит в соревнованиях прыгунов в высоту. Федерация легкой атлетики утвердила 10 спортсменов, которые отправятся на Олимпиаду в Японии.

Уточняется, что Акименко ранее стал чемпионом России по прыжкам в высоту. Ему покорилась планка в 2,33 м.

ИА «Орелград»