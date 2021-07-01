Мэрия Орла отсудила у МУП «ТТП» 1 рубль 78 копеек

Суд определил размер неустойки за просрочку арендной платы за землю.

Арбитражный суд Орловской области вынес сразу два решения по искам администрации города Орла к МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие». Произошло это всего за несколько дней до разгоревшегося скандала. Напомним, коллектив МУП «ТТП» записал видеообращение к Владимиру Путину и попросил его спасти предприятие от краха, к которому, по мнению простых работников, это предприятие кто-то упорно подводит.

То, что финансовое положение у МУП «ТТП» оставляет желать лучшего, известно давно. Предприятие работает с хроническим убытком. Несмотря на это, мэрия в лице управления муниципального имущества и землепользования подала к нему несколько исков. Например, в одном случае чиновники потребовали взыскать с МУП «ТТП» задолженность по арендной плате в размере 1367,73 рубля и неустойку.

Кстати, ответчик не признал требования истца, в том числе и о взыскании неустойки, сославшись на мораторий в соответствии с постановлением правительства РФ, защитившего наиболее пострадавшие от пандемии отрасли. Также МУП «ТТП» просило уменьшить размер основного долга в связи с тяжелым финансовым положением.

Как следует из материалов дела, договор аренды муниципального земельного участка на улице Новикова, предназначенного для эксплуатации и обслуживания тяговой подстанции №6, был заключен в 2019 году. Арендная плата при подписании договора была предусмотрена в размере 2043,37 рубля в год, а затем приложением к договору она была снижена до 1878,57 рубля за весь период действия договора. В 2020 году в разгар пандемии мэрия на три месяца освобождала МУП «ТТП» от уплаты аренды.

В суде чиновники предъявили счет: предприятию была начислена плата за период с 1 июля по 1 октября 2020 года, которую оно не заплатило. УМИЗ направляло претензию в МУП с требованием погасить задолженность в сумме 1367,73 рубля, но урегулировать конфликт в досудебном порядке не удалось. Суд требования чиновников удовлетворил частично. Он постановил взыскать с МУП «ТТП» заявленную задолженность и неустойку в размере 1 рубль 78 копеек. В аналогичном споре по аренде другого участка суд также встал на сторону мэрии и взыскал с МУПа задолженность в размере 1594,32 рубля и неустойку в размере 2 рубля и 8 копеек.

ИА «Орелград»