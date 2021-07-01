Орловский «Ветсанутильзавод» реорганизуют

Реорганизацией займется специально созданная рабочая группа.

Заместитель председателя правительства Орловской области по развитию агропромышленного комплекса Сергей Борзенков возглавил новую рабочую группу. Ее задача заключается в подготовке предложений по реорганизации государственного унитарного предприятия «Ветсанутильзавод «Орловский», причем она должна пройти в форме преобразования. Персональный состав рабочей группы утвердил губернатор Андрей Клычков.

В нее также вошли глава департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергей Антонцев, глава департамента госимущества и земельных отношений Ольга Платонова, глава департамента финансов Елена Сапожникова, начальник управления ветеринарии Алексей Максимовский и Наталия Николаева, возглавляющая главное правовое управление администрации губернатора и правительства Орловской области.

Как следует из текста распоряжения, реорганизация ГУПа потребовалась «в целях оптимизации деятельности по поддержанию эпизоотического благополучия на территории Орловской области». Напомним, вопрос об этом уже не раз обсуждался на заседаниях профильных комитетов Орловского облсовета народных депутатов. Кроме того, правительство региона затеяло массовую реорганизацию ГУПов, желая сделать их более эффективными.

Что касается «Ветсанутильзавода», то ситуацию на нем красноречиво характеризуют результаты проверки, проведенной областной Контрольно-счетной палатой. Как уже писал «Орелград», объем проверенных средств составил 51,685 миллиона рублей. Нарушений действующего законодательства и фактов неэффективного использования было выявлено на 22,523 миллиона рублей.

КСП выяснила, в частности, что расчеты за поставленное сырье производились без письменного оформления договоров. При продаже мясокостной муки отпускная цена устанавливалась каждому покупателю индивидуально, из-за чего завод терял доходы. Причем продавалась продукция по ценам значительно ниже утвержденной себестоимости. Было установлено два факта искажения бухгалтерской отчетности на 2,486 миллиона рублей, а нарушения в сфере закупок потянули на 9,228 миллиона.

Материалы проверки были переданы в правоохранительные органы. Как недавно отмечала КСП, по фактам выявленных нарушений проводится доследственная проверка, итоговое процессуальное решение еще не принято.

ИА «Орелград»