Паршиков всё-таки покинул ОГИК. Вуз возглавил сын бизнесмена

Владимира Матвеева уже представили коллективу института

Как и ожидалось, глава Орловского государственного института культуры (ОГИК) Николай Паршиков покинул свой пост после 38 лет работы. Его сменил экономист Владимир Матвеев, прежде бывший руководителем орловского филиала Финансового университета при правительстве РФ. «Орелград» анонсировал эту кадровую перестановку еще в январе 2021 года.

Замглавы Минкульта Ольга Ярилова представила Матвеева коллективу через видеосвязь. На первых порах функционер будет руководить ОГИК в статусе исполняющего обязанности.

Напомним, вся карьера Матвеева связана с Финансовым университетом при правительстве РФ. В 2003 году он стал преподавателем кафедры финансов и страхования вуза (тогда он назывался ВЗФЭИ), затем – старшим преподавателем, а в 2011 году – директором. После реорганизации ВЗФЭИ в Финуниверситет Матвеев-младший сохранил свой пост.

Отец Владимира Матвеева-младшего Владимир Матвеев – известный в Орле бизнесмен. Он с 2011 года возглавляет строительную компанию «Холикон-Развитие». Судя по всему, Матвеев успешно нашел общий язык с действующей орловской властью. Подробнее об этом «Орелград» рассказывал здесь.

ИА «Орелград»