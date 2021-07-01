Жители Северного района Орла привьются в мобильном пункте

1.7.2021 | 14:10 Медицина, Новости

Он будет работать 1 июля с 14:00 до 20:00

В Орле жители Северного района смогут привиться от COVID-19 в мобильном пункте вакцинации, сообщили в мэрии.

Он работает 1 июля с 14:00 до 20:00 возле ТЦ «Европа» на улице Металлургов. Желающие получить прививку смогут выбрать «Спутник-V» или «ЭпиВакКорону».

С собой орловцам нужно будет взять паспорт, страховой полис и СНИЛС. Это поможет в дальнейшем без проблем получить сертификат о вакцинации.

Мэрия Орла в очередной раз призвала горожан использовать возможность и привиться.

ИА «Орелград»

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