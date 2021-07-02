На съемочную группу «Первого областного» напали

Следственный комитет начал проверку случившегося

Следственный комитет начал проверку по факту нападения на съемочную группу орловского телеканала «Первый областной», говорится на сайте ведомства. Об атаке журналисты рассказали сами на своем сайте.

«В сюжете обращено внимание на то, что журналистами «Первого областного» канала в одном из дворов в Советском районе города Орла осуществлялась съемка видеосюжета о благоустройстве двора, что вызвало агрессию одного из местных жителей, который остановил работу журналистов, отобрав видеокамеру у оператора, тем самым воспрепятствовав профессиональной деятельности журналистов», — подчеркнули в СК.

Ведомство намерено оценить действия местного жителя на предмет уголовной статьи о воспрепятствовании работе журналистов. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

ИА «Орелград»