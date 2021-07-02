Орловцам разрешат добывать дичь до конца года

Для охоты на птицу жителям региона можно использовать спаниелей.

Управление экологического надзора и природопользования Орловской области обнародовало важную для охотников информацию. Ведомство озвучило разрешенные сроки охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь. Добывать птицу можно будет практически до конца текущего года. Так, охота на боровую дичь разрешается в период с 21 августа по 18 декабря 2021 года.

Охота на пернатую дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами и спаниелями осуществляется в следующие сроки: на болотно-луговую дичь — в период с 25 июля по 21 ноября 2021 года; на боровую, полевую и степную дичь — в период 5 августа по 1 января 2022 года; на водоплавающую дичь — в период с 21 августа по 31 декабря 2021 года.

В Орелоблэконадзоре подчеркивают, что вести охоту на пернатую дичь разрешено с одной подружейной собакой с участием не более трех охотников, каждый из которых должен иметь при себе положенные по закону документы. В частности, необходимо иметь разрешение в общедоступные охотничьи угодья. Прием заявлений на выдачу таких разрешений начнется 9 июля 2021 года. Для получения необходимо наличие охотничьего билета единого федерального образца и квитанция об оплате государственной пошлины в размере 650 рублей.

ИА «Орелград»