Орловщина добралась до отметки в 100 случаев коронавируса за сутки

Общее число случаев достигло 37 589

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 100 жителей Орловской области. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб. Общее число случаев в регионе достигло 37 589.

Вместе с тем за день скончались три пациента с COVID-19, количество жертв выросло до 751. Выздоровели 86 пациентов (35 645 всего).

В целом по России число случаев коронавируса достигло 5 561 360 (+23 218). С начала пандемии скончались 136 565 (+679). Выздоровели 5 035 518 (+18 197).

ИА «Орелград»