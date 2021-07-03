Полиция на высшем уровне рассказала о наркотиках в Орле

В областном центре состоялось заседание антинаркотической комиссии.

Как уточнили в пресс-службе Орловского облсовета народных депутатов, заседание региональной антинаркотической комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту прошло в малом зале администрации Орловской области. Одним из основных докладчиков стал начальник управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД Владимир Журавлев.

Он отметил в своем выступлении, что в Орловской области на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия «пропагандистской направленности». Они осуществляются в рамках реализации подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» государственной программы «Молодежь Орловщины». В парламенте добавили, что в ходе заседания особое внимание было уделено вопросам профилактики наркомании среди молодежи.

По данным регионального УМВД, за пять месяцев текущего года в Орловской области в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ выявлено 244 преступления. Из них 94 совершены в крупном и особо крупном размере. Из незаконного оборота сотрудниками ОВД изъято 85,913 килограмма наркотических средств. К уголовной ответственности за наркопреступления привлечено 104 человека, еще 182 физических лица привлечены к ответственности в административном порядке. В целом в текущем году в регионе зафиксировано на 9,1 процента меньше фактов незаконного оборота наркотиков, чем годом ранее.

ИА «Орелград»