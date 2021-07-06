Названо число орловцев, живущих за чертой бедности

Почти полтора процента жителей региона являются нищими.

Агентство РИА Новости представило свое очередное аналитическое исследование. По его итогам составлен рейтинг российских регионов по уровню доходов населения. Его возглавили Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Москва. В конце рейтинга оказались Республика Алтай и Тува. Орловская область в этом списке расположилась на 34-й строчке.

Авторы поясняют, что для составления рейтинга они использовали медианные доходы и стоимость фиксированного набора продукции, необходимой для жизни. Показатели были взяты за период с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года. А в качестве дополнительных данных использовались доля населения, находящегося за чертой бедности и за чертой крайней бедности. В этом отношении Орловская область продемонстрировала неважный результат.

По подсчетам аналитиков РИА Новости, 13 процентов населения Орловщины находятся за чертой бедности. Это означает, что ежемесячные средние доходы этих людей в отчетном периоде были ниже величины МРОТ. Доля населения Орловской области, находящегося за чертой крайней бедности, в отчетном периоде времени составила 1,4 процента от общей численности населения. То есть эти люди получают средний доход менее 0,5 МРОТ.

Для сравнения, в целом по России в 2020 году за чертой бедности находилось 12,1 процента россиян, или почти 18 миллионов человек. В доковидном 2019 году эта доля составляла 12,3 процента, а в 2018 году — 12,9 процента. При этом страна пока так и не достигла постсоветского минимума по доле бедных (наименьшую долю бедных в современной истории России зафиксировали в 2012 году, когда она составила 10,8 процента, или 15,5 миллиона человек).

Составители рейтинга отмечают, что часть людей, живущих за чертой бедности, на самом деле испытывают не просто некоторую нужду в деньгах, а буквально борются в финансовом плане за выживание. В целом по России 1,8 процента, или 260 тысяч человек, имеют доходы менее половины от прожиточного минимума, что можно назвать крайней бедностью или даже в некоторых случаях нищетой.

ИА «Орелград»