Решена судьба девушки, задержанной в Орле с массой наркотиков

6.7.2021 | 13:50 Новости, Общество

Остаток своей молодости орловчанка проведет за решеткой.

Судьбу молодой орловчанки, обвиненной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, решил Северный районный суд города Орла. Ранее несудимая девушка, успевшая побывать замужем и развестись, получила 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.228.1 УК РФ.

Из показаний девушки, данных в ходе следствия, следует, что она нигде не работала и испытывала серьезные финансовые трудности. Желая поправить свое положение, девушка нашла при помощи одного из мессенджеров так называемый интернет-магазин. На самом деле это было всего лишь прикрытие для «лавочки», торговавшей наркотиками.

Орловчанка при помощи мессенджера связалась с администратором магазина, которого знала только по нику, и договорилась с ним о трудоустройстве. Условия были «стадартными»: девушке требовалось забирать оптовые партии наркотика из указанных ей тайников, расфасовывать их и по указанию диспетчера закладывать розничные партии в тайники.

Впрочем, долго проработать девушке не удалось, так как ее задержали довольно оперативно, при совершении первой же закладки. Сотрудники полиции подошли к ней прямо на улице. В присутствии понятых был произведен личный осмотр. В результате у девушки были найдены 38 пакетов «с веществом в виде кристаллов различного размера зеленого цвета». Это оказался синтетический наркотик, изготовленный на основе метилэфедрона. Всего у девушки изъяли 12,01 грамма наркотика.

Добавим, что допрошенная в судебном заседании подсудимая вину во вменяемом ей преступлении признала, но от дачи показаний отказалась, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ. Поэтому в суде по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания подсудимой, данные ею ходе предварительного расследования в качестве обвиняемой.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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