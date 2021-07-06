Торговцы возмутились переносом ярмарки с площади Жукова на «Орловскую Ниву»

Они заявили, что мэрия не учитывала их мнения

Торговцы, которые работают на ярмарке выходного дня на площади Жукова, возмутились ее переносом на территорию «Орловской Нивы» на улице Лескова. Предприниматели заявили, что мэрия Орла не обсуждала с ними этот вопрос и не учитывала их мнения.

Об этом торговцы рассказали прокурору Орловской области Владиславу Малкину, который совместно с бизнес-омбудсменом Евгением Лыкиным провел личный прием граждан. Напомним, что на этой неделе стартовало благоустройство площади Жукова, которое предполагает в том числе установку бюста военачальника. Ранее чиновники хотели выдавить торговцев с площадей Жукова и Комсомольской, но под напором общественности и прокуратуры мэр Юрий Парахин заявил, что ярмарки останутся на прежних местах. На площадь Жукова торговцы смогут вернуться после ее ремонта, заверил мэр.

Накануне администрация Орла сообщила, что на время благоустройства — до декабря 2021 года — ярмарка переедет с площади Жукова на крытый рынок «Орловская Нива». Однако предприниматели пожаловались прокурору на многочисленные нарушения.

«Схема размещения ярмарки администрацией Крытого рынка не определена, не решен вопрос с организацией парковки. Кроме того, вопрос переноса места торговли с предпринимателями не обсуждался, данное решение фактически принято в одностороннем порядке, без учета их мнения. Срок, в течение которого ярмарка будет размещаться в другом месте, также не определен», — говорится на сайте прокуратуры.

Владислав Малкин поручил оценить законность действий администрации Орла, в том числе решению не учитывать мнение бизнеса при переносе мест торговли.

ИА «Орелград»