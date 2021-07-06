ТТП отключат от подстанции за долги. Но трамваи не остановятся

Электротранспорт будет работать от резервной подстанции

«Орловский энергосбыт», поставщик электроэнергии для МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» (ТТП) Орла, 6 июля планирует отключить тяговую подстанцию из-за долгов транспортной компании. Об этом сообщается на форуме сайта «Орловский транспорт». «Отключают подстанцию за долги», — написал пользователь invisible. Другие участники форума предположили, что это означает «клиническую смерть» трамваев и троллейбусов.

Задолженность ТТП перед «Орловским энергосбытом» к июлю 2021 года достигла 84 млн рублей, сообщили «Орелграду» в пресс-службе компании. Там подтвердили, что сегодня намерены ограничить энергоснабжение одной из подстанций МУПа. Санкции «могут повлечь за собой прекращение движения трамваев», если ТТП не переведет питание на другую подстанцию. В администрации Орла заявили, что планируют предпринять эту экстренную меру.

«Энергосбытовая компания планирует отключение тяговой подстанции, питание контактной сети будет осуществляться по временной схеме от другой подстанции», — сообщили в пресс-службе мэрии. Чтобы основная подстанция вновь заработала, ТТП придется хотя бы частично погасить долги перед «Орловским энергосбытом», подчеркнула собеседница агентства.

В марте 2020 года «Орловский энергосбыт» подал иск о банкротстве ТТП. Однако тогда предприятие избежало гибели из-за моратория на банкротство, введенного на федеральном уровне из-за пандемии коронавируса.

В июне 2021 года иск о банкротстве ТТП подала уже налоговая служба. Долг предприятия перед налоговиками оценивается в 35,74 млн рублей.

В феврале 2021 года стало известно, что выручка ТТП в пандемийный 2020 год обрушилась на 20%, до 127 млн рублей, а убыток подскочил до 83,5 млн рублей. Кроме того, от закрытия Красного моста ТТП теряет 4-5 млн рублей в месяц.

ИА «Орелград»