В Орле за год на медицину потратили более 10 млрд рублей

Региональный ТФОМС отчитался о работе в 2020 году.

Депутаты Орловского облсовета согласовали отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за 2020 год. Согласно представленному в парламенте документу, в минувшем году бюджет ТФОМС был исполнен по доходам в сумме 10,097 миллиарда рублей, по расходам – 10,084 миллиарда. Таким образом, профицит составил 12,974 миллиона рублей. В отчете отмечено, что план по доходам был перевыполнен на 1,6 процента.

В частности, почти 27,2 миллиона рублей в ТФОМС поступило от штрафов, санкций, возмещения ущерба, неустоек и пеней, уплаченных в случае просрочки исполнения поставщиком условий госконтрактов. Но основной источник доходов Фонда – это межбюджетные трансферты, переданные бюджету из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в качестве субвенции. Всего по этой линии Орловский ТФОМС получил 9,684 миллиарда рублей.

Что касается расходов, то они превысили плановый показатель на 0,1 процента. Так, 226,9 миллиона рублей было потрачено на оплату за лечение граждан, застрахованных в других субъектах Российской Федерации. Более 670,9 миллиона рублей составила оплата за лечение граждан, застрахованных в Орловской области, но пролеченных за ее пределами. Еще свыше 139 миллионов рублей составили расходы на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих. В данном случае речь идет о COVID-19.

ИА «Орелград»