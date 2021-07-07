В Орле вынесли приговор по делу о глупой краже

Перед судом по обвинению в покушении на кражу решетки предстали три приятеля.

Вступил в силу приговор по уголовному делу, которое рассмотрел Железнодорожный районный суд города Орла. Троих местных жителей органы предварительного расследования обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.158 УК РФ. По версии следствия, в июне 2020 года подельники «вступили в преступный сговор, направленный на тайное хищение чужого имущества, и распределили между собой роли каждого».

Преступный план трудно назвать изощренным, а то, как подельники его исполняли, и вовсе может показаться сюжетом для криминальной кинокомедии. Началось все с того, что один из подельников заметил на улице решетку ливневой канализации, которая располагалась возле частного дома. Он решил, что если сдать эту решетку в пункт приема металлолома, то можно неплохо на этом заработать. Однако в одиночку совершить кражу не мог – ему банально это было не под силу.

Помочь ему он и попросил двоих своих приятелей. На дело они отправились не под покровом ночи, а в десятом часу утра. Вместе прибыли на место, огляделись и, решив, что никто за ними не наблюдает, начали снимать решетку с ливневой канализации. Мало того, что хозяин дома спокойно мог наблюдать за ними из окна, так действия злоумышленников еще фиксировались камерой наружного видеонаблюдения. Унести решетку, стоимость которой составляла 3,8 тысячи рублей, от дома подельникам не удалось, так как она оказалась слишком тяжелой для них. Тогда они придумали новый план, оставили решетку на месте и отправились за тележкой. А когда вернулись, их уже поджидали сотрудники полиции.

Свою вину подельники признали, но в суде от дачи показаний отказались. Поэтому были заслушаны показания, которые они дали на стадии предварительного следствия. Подельники признались, что на вырученные от продажи решетки деньги они планировали купить спиртное. Им отчасти повезло, поскольку за решетку за кражу решетки их не отправили. «Главарь» получил штраф в размере 30 тысяч рублей, а его подельники – штрафы по 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»