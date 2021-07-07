В Орле за 9 млн рублей отремонтируют музей изобразительных искусств

7.7.2021 | 12:49 Новости, Общество

В последний раз его реставрировали 2020 году

Правительство Орловской области выделило 9 млн рублей на ремонт музея изобразительных искусств — дома № 29 на улице Октябрьской в Орле. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Уточним, в последний раз здание ремонтировали в 2020 году, реставрация обошлась в 8 млн рублей. Тем не менее, музей находится в удручающем состоянии — с фасада осыпается штукатурка, у входа натянули ленту-ограждение, так как ходить у стен здания попросту опасно.

В пресс-службе областной администрации заявили, что в 2021 году фасад здания отреставрируют. В планах также замена окон и забора вокруг музея.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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