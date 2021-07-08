Орловская область закупает новое медоборудование

В общей сложности на закупку оборудования выделили более 200 млн рублей.

Орловская область закупает оборудование для борьбы с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента здравоохранения области Владимир Николаев.

В проекте «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» участвуют четыре лечебных учреждения. Новое оборудование получат Региональный сосудистый центр на базе областной клинической больницы, первичные отделения на базе городской больницы скорой медпомощи им. Н.А. Семашко, а также Ливенская и Мценская ЦРБ.

Для НКМЦ им. З. И. Круглой оборудование уже приобрели, а закупка оборудования для Орловского областного онкодиспансера ещё продолжается.

ИА «Орелград»