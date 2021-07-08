Под Орлом закрыли дело о нападении на гостя с топором

Потерпевший в суде простил своего обидчика, который едва не лишил его жизни.

Уголовное дело было возбуждено в райцентре Ливны. Местного жителя органы предварительного расследования обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.112 УК РФ. Криминальные события развернулись в октябре 2020 года. Около 18 часов дня подсудимый, стоявший на веранде своего дома, заметил незнакомца, который забрел на его двор. Обнаружив постороннего человека, хозяин не нашел ничего лучше, кроме как схватить палку и отправиться на выдворение гостя. Без лишних слов он ударил незнакомца палкой по плечу, причинив тому сильную физическую боль. От полученного удара гость упал на землю и попытался выползти на улицу через калитку.

Хозяин, тем временем, совсем озверел. Он схватил топор и нанес им ползущему человеку не менее семи ударов по ноге, травмировав голень и колено. Затем он попытался одной рукой затащить гостя во двор своего дома, а другой рукой, в которой все еще находился топор, нанес еще один удар потерпевшему, который пришелся в область нижней части спины. Только после этого хозяин дома прекратил избиение. Потерпевшему пришлось долго лечиться.

Действия его обидчика органом дознания были квалифицированы как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия. Когда дело дошло до суда, потерпевший подал заявление, в котором просил о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого. Он указал, что помирился со своим обидчиком, что тот принес ему извинения, покупал ему лекарства и продукты, возил его в больницу. Поскольку претензий у потерпевшего к обвиняемому не осталось, Ливенский райсуд вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

ИА «Орелград»