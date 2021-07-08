В Орловской области введут госконтракты для геологов-разведчиков

8.7.2021 | 7:30 Новости, Общество

В регионе изменят закон о добыче полезных ископаемых и разработке недр.

Региональный парламент в первом чтении рассмотрел проект внесения изменений в Закон «О регулировании отдельных отношений недропользования на территории Орловской области. Законопроектом конкретизируется понятие участков недр местного значения и уточняются полномочия органов государственной власти Орловской области в сфере регулирования отношений недропользования. В частности, власти региона получат право утверждать собственный перечень общераспространенных полезных ископаемых. Правда, делать они это будут совместно с федеральным органом управления государственным фондом недр.

Также законопроектом дополняются основания предоставления права пользования участками недр местного значения. Например, список пополнен государственными контрактами, которые правительство Орловской области будет заключать в отношении участков недр местного значения для их геологического изучения. При рассмотрении законопроекта депутатов заверили в том, что принятие новых норм не приведет к ухудшению социально-экономического положения Орловской области.

Также уточнены сроки пользования участками недр местного значения. Так, участки для геологического изучения недр будут передаваться в пользование на срок до 5 лет, для добычи полезных ископаемых – на срок отработки месторождения, для добычи подземных вод – на срок до 25 лет, для сбора минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов – на срок до 1 года. Без ограничения срока участок недр местного значения предоставляется в пользование для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

ИА «Орелград»

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