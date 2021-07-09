В Орле психбольница потребовала деньги за несуществующий шиповник

Ответчиком в данном процессе выступил нерадивый поставщик.

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по иску Федерального казенного учреждения «Орловская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением». Эта больница входит в структуру Минздрава РФ. Иск был подан к индивидуальному предпринимателю. Спор шел о взыскании неустойки в размере 210,8 тысячи рублей по неисполненному госконтракту. Представитель ответчика просил о снижении размера неустойки до 3,6 тысячи рублей.

Как следует из материалов дела, еще в декабре 2017 года между ИП и психбольницей был заключен государственный контракт. Предприниматель принял на себя обязательства по поставке товара для питания больных. В качестве товара в контракте были указаны компотная смесь из сухофруктов и плоды шиповника. Цены и объемы партий были перечислены в приложенной к договору спецификации.

ИП был обязан поставлять сухофрукты и шиповник на протяжении семи месяцев 2018 года – по заявкам психбльницы. Цена контракта составляла 227,8 тысячи рублей. Однако поставщик в полном объеме не исполнил принятые на себя обязательства и не поставил товар по 23 заявкам. Еще в 12 случаях он допустил просрочку поставок. Условиями контракта предусмотрено начисление неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком своих обязательств.

Этим правом и воспользовалась психбольница, правда, не совсем понятно, почему она ждала несколько лет. Ведь уже прошло три года с момента истечения срока контракта. Изучив мнение сторон и представленные документы, арбитражный суд постановил взыскать с индивидуального предпринимателя в пользу психбольницы 105,4 тысячи рублей неустойки.

ИА «Орелград»