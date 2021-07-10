Распитие спиртного стало самым популярным в Орле правонарушением

В регионе наказали уже 4,5 тысячи «общественных алкоголиков».

За пять месяцев 2021 года на территории Орловской области сотрудниками органов внутренних дел было выявлено 17 723 административных правонарушения. Такие данные приводит региональное управление МВД в аналитической справке о состоянии оперативной обстановки. Отметим, что 17 073 выявленных правонарушений подпадали под действие различных статей КоАП РФ, причем эта статистика не учитывает нарушения в сфере безопасности дорожного движения и миграционного законодательства.

Самым популярным в регионе за отчетный период времени стало правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 20.20 КоАП РФ (распитие спиртных напитков в общественном месте). Всего за пять месяцев по этой статье был составлен 4491 административный протокол. Второе место в этом негласном рейтинге заняло сопутствующее правонарушение: по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения) было составлено 1350 протоколов.

Замыкают тройку лидеров факты мелкого хулиганства, каковых в регионе за пять месяцев было зарегистрировано и пресечено 696. Кроме того, сотрудниками полиции было составлено 650 административных протоколов по фактам нарушения тишины и покоя граждан. Ответственность за это предусмотрена статье 10.1 регионального «административного кодекса».

ИА «Орелград»