В Орле ликвидировали цифровой канал продажи паспортов

Суд запретил работу сомнительного интернет-ресурса.

Решение по административному делу вынес Железнодорожный районный суд города Орла. Иск подала местная прокуратура, выступившая в интересах неопределенного круга лиц и просившая суд о признании информации запрещенной к распространению в Российской Федерации. Речь идет об интернет-ресурсе, который был выявлен в рамках планового мониторинга.

Прокурорские работники обнаружили сайт со свободным доступом, работавший безо всяких ограничений. Он был специализированным – желающим предлагалось приобрести гражданский паспорт РФ. Понятно, что продавцы торговали поддельными паспортами, а за изготовление, пользование и продажу поддельных официальных документов в нашей стране предусмотрена уголовная ответственность.

В то же время согласно ч. 6 ст. 10 Федерального закона № 149-ФЗ запрещается распространение информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. Следуя этой логике, суд постановил исковые требования прокуратуры удовлетворить в полном объеме. Решение уже вступило в законную силу, доступ к ресурсу заблокирован.

ИА «Орелград»