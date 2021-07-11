«Коммерсант» анонсировал отставку Клычкова

По данным издания, губернатор Орловской области переберется в Госдуму

Вслед за изданием Ura.ru скорую отставку губернатора Орловской области Андрея Клычкова анонсировала и газета «Коммерсант». Со ссылкой на источник в администрации президента (АП) издание сообщило, что Клычков перейдет в Госдуму по итогам сентябрьских выборах.

«Коммерсант» отметил, что пятый номер в федеральном списке КПРФ «фактически гарантирует» Клычкову мандат в нижней палате. При этом сенатор, глава орловских коммунистов Василий Иконников заявил, что шансы на переход губернатора в Госдуму «минимальны». Член Совета Федерации назвал Клычкова «молодым перспективным политиком», который «укрепляет авторитет партии». Скандальный советник губернатора Сергей Лежнев также отрицает грядущий переход своего патрона в парламент.

Высокопоставленные коммунисты — секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов и зампред ЦК Юрий Афонин — также не подтверждают информацию об уходе губернатора Орловской области со своего поста. Известный лояльным отношением к Клычкову Афонин назвал его «очень эффективным, энергичным главой региона, украшением списка».

Вместе с тем источник «Коммерсанта» в правительстве Орловской области не исключил отставку Клычкова: «Когда популярный губернатор идет «паровозом» в региональном списке, всем понятно, что он останется работать. Но для чего идти в первом эшелоне? Клычков не настолько узнаваем, чтобы каким-то образом влиять на популярность партии на федеральном уровне», — сказал собеседник издания.

В свою очередь, политолог Константин Калачев назвал переход Клычкова в Госдуму вероятным сценарием, а самого губернатора — «лишним» в корпусе глав регионов России.

ИА «Орелград»