Орловцев на фоне вымирания поздравили с Всемирным днем народонаселения

Также жителям региона предложили принять активное участие в переписи.

Орелстат поздравил жителей Орловщины с праздником — Всемирным днем народонаселения (World Population Day). Он был учрежден в декабре 1990 года Генеральной Ассамблеей ООН и отмечается ежегодно 11 июля. Также Орелстат призвал всех жителей региона принять активное участие во Всероссийской переписи населения, которая пройдет в октябре этого года, любым удобным способом – самостоятельно на портале Госуслуг, дождаться переписчика дома или дойти до ближайшего стационарного переписного участка.

Отметим, что поздравление прозвучало на фоне крайне тревожных статистических данных, которые также привел Орелстат. Так, сообщается, что на начало 2021 года численность населения Орловской области по сравнению с предыдущим годом сократилась на 8,8 тысячи человек. Всего в области на отчетную дату насчитывалось 724,7 тысячи жителей.

«Демографическая ситуация в регионе характеризуется продолжающейся естественной убылью населения, — сообщает Орелстат. — По итогам прошлого года число умерших в 2,3 раза превысило число родившихся. Миграционная убыль зафиксирована на уровне 1145 человек».

Соотношение горожан и сельских жителей в Орловской области составляет 67 и 33 процента соответственно – на каждую 1000 мужчин приходилось 1215 женщин. Ожидаемая продолжительность жизни в регионе составляет 70,1 года – 75,4 года у женщин и 64,7 года у мужчин.

ИА «Орелград»