В Орле обследуют Колхозный мост

Его ожидает или капитальный ремонт, или реконструкция.

Компания «Проект-сервис» продолжает техническое обследование Колхозного моста на улице Колхозной в Орле, сообщает администрация города Орла.

После завершения исследования моста «Управление коммунального хозяйства» (УКХ) должно решить, что сделать с мостом — капитальный ремонт или реконструкцию. Подрядчик заявил, что результаты исследования передадут в УКХ через 10 дней. За это «Проект-сервису» заплатят 150 000 рублей.

Напомним, что с 15 мая 2021 года Колхозный мост закрыт для автомобилистов, но открыт для пешеходов.

ИА «Орелград»