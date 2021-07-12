В Орле обследуют Колхозный мост

12.7.2021 | 14:29 ЖКХ, Новости

Его ожидает или капитальный ремонт, или реконструкция.

Компания «Проект-сервис» продолжает техническое обследование Колхозного моста на улице Колхозной в Орле, сообщает администрация города Орла.

После завершения исследования моста «Управление коммунального хозяйства» (УКХ) должно решить, что сделать с мостом — капитальный ремонт или реконструкцию. Подрядчик заявил, что результаты исследования передадут в УКХ через 10 дней. За это «Проект-сервису» заплатят 150 000 рублей.

Напомним, что с 15 мая 2021 года Колхозный мост закрыт для автомобилистов, но открыт для пешеходов.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования