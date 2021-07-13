В Орле ожидается аномальная жара

13.7.2021 | 15:29 Новости, Общество

Температура воздуха поднимется на 7-8 градусов выше нормы.

В ближайшие дни температура воздуха в Орловской области превысит климатическую норму, заявили в гидрометцентре Орла. С 13 по 17 июля температура воздуха в Орловской области поднимется выше нормы на 7-8 градусов.

Рекомендуется соблюдать правила осторожности при высоких температурах воздуха: не следует долго находиться на солнце, выходить на улицу без головного убора, усиленно заниматься спортом. Необходимо пить не менее 2 л воды в день и надевать лёгкую светлую одежду из натуральных тканей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования