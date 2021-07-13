В Орле ожидается аномальная жара

Температура воздуха поднимется на 7-8 градусов выше нормы.

В ближайшие дни температура воздуха в Орловской области превысит климатическую норму, заявили в гидрометцентре Орла. С 13 по 17 июля температура воздуха в Орловской области поднимется выше нормы на 7-8 градусов.

Рекомендуется соблюдать правила осторожности при высоких температурах воздуха: не следует долго находиться на солнце, выходить на улицу без головного убора, усиленно заниматься спортом. Необходимо пить не менее 2 л воды в день и надевать лёгкую светлую одежду из натуральных тканей.

ИА «Орелград»