В Орле подорожали услуги автошкол

Цены и тарифы в регионе выросли на полпроцента по сравнению с предыдущим месяцем.



В Орловской области в июне по сравнению с маем 2021 года на потребительском рынке цены и тарифы на услуги повысились в среднем на 0,5 процента. Такие данные приводит Орелстат. Аналитики подсчитали, что среди наблюдаемых видов услуг более всего подорожали поездки на отдых в Турцию — в 1,6 раза. Проезд в поездах дальнего следования стал дороже на 11,2 процента.

Переписали свои ценники и автошколы. Так, всего за месяц начальный курс обучения вождению легкового автомобиля в Орловской области поднялся в стоимости на 7 процентов. Из остальных видов услуг, включенных в круг статистического наблюдения, также можно отметить городскую и междугороднюю телефонную связь, которые подорожали на 2,6 и 5 процентов соответственно.

Цены на непродовольственные товары в июне выросли в среднем на 0,9 процента. В данном сегменте уже не первый месяц лидерами подорожания являются строительные материалы. В июне цена на них поднялись в среднем на 10,2 процента. При этом ощутимо подорожал красный кирпич — на 6,6 процента, еврошифер — на 9,6 процента, плиты древесностружечные и ориентированно-стружечные — на 12,7 процента и металлочерепица — на 14,7 процента. Безусловным лидером роста цен стали доски обрезные, подорожавшие в 1,5 раза.

ИА «Орелград»