В день смерти Высоцкого в Орле проведут памятный вечер

Мероприятие пройдет с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Вечер под названием «Я из дома ушел…», освященный дню памяти Владимира Высоцкого, пройдет в Орле в Областной библиотеке имени Бунина. Как уточняют организаторы, мероприятие запланировано на 25 июля – именно в этот день в 1980 году перестало биться сердце легендарного актера, поэта и певца. Высоцкий умер в 42 года. Вечер его памяти начнется в 17 часов в универсальном читальном зале «Бунинки».

Соорганизатором выступает орловский клуб любителей творчества Владимира Высоцкого «Вертикаль». Как уже писал «Орелград», это творческое объединение регулярно проводит вечера, приуроченные ко дню рождения и ко дню памяти поэта. Программа «Я из дома ушел…» является новой для членов клуба.

«На вечере прозвучат песни Владимира Высоцкого, а также новые песни на его стихи, написанные участниками клуба «Вертикаль», — пояснили организаторы. — В их числе Сергей Можаров, Вера Орлова, Александр Бадиков. Гости вечера могут ознакомиться с выставкой музыкально-нотной литературы «Высоцкий». На выставке представлены сборники стихов поэта, литература о нем, нотные издания, грамзаписи популярных песен».

На вечер приглашаются все желающие. Однако организаторы напоминают, что мероприятие пройдет со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Орловцев заранее попросили приходить в медицинских масках и соблюдать социальную дистанцию.

ИА «Орелград»