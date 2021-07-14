В Орловской области вновь начали сдавать ЕГЭ

14.7.2021 | 12:52 Новости, Образование

Результаты экзаменов дополнительного периода огласят в конце июля.

В Орловской области с экзаменов по биологии и английскому языку (говорение) стартовал дополнительный июльский период сдачи ЕГЭ. Об этом сообщили в Орловском региональном центре оценки качества образования. Далее по графику следуют экзамены по русскому языку, по обществознанию, физике, информатике и письменная часть по английскому языку. Завершит дополнительный период резервный день по всем предметам.

Как пояснили в Центре, всего в Орловской области на участие в экзаменах в дополнительный период зарегистрировались 9 человек. По правилам. Такое право имеют те, что пропустил или не завершил сдачу ЕГЭ в основной период по болезни или иной уважительной причине, подтвержденной документально.

«В проведении дополнительного периода ЕГЭ задействован один пункт проведения экзаменов на базе школы №23 города Орла и привлечен 71 специалист, — говорит директор Регионального центра оценки качества образования Алексей Карлов. — Для повышения прозрачности и открытости процесса сдачи экзаменов организовано общественное наблюдение за ходом проведения ЕГЭ. Оно осуществляется как в самом пункте проведения экзаменов, так и в региональном ситуационном информационном центре».

Эксперт добавил, что результаты экзаменов станут известны не позднее 29 июля. Напомним, что недавно проведенный экзамен по информатике и ИКТ увеличил количество максимальных результатов в регионе до 71. Обладателями стобалльных результатов по информатике стали три выпускника гимназии № 19 города Орла и один выпускник средней общеобразовательной школы № 2 города Ливны.

ИА «Орелград»

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