В Орле вынесен очередной приговор за фальсификацию выборов

Член избиркома подделала избирательные документы на выборах в Госдуму.

В Орловской области всплыл очередной неприглядный факт фальсификации избирательных документов. Уголовное дело за это было возбуждено на местную жительницу, которая еще недавно являлась членом избирательной комиссии. Подробности сообщила пресс-служба Орловского райсуда – того самого, который всего месяц назад вынес обвинительный приговор по аналогичному обвинению в отношении другого члена избиркома.

Как и в предыдущем случае, подсудимая попалась на фальсификации документов в ходе дополнительных выборов депутата Госдумы, которые прошли в Орловской области в сентябре 2019 года. Как уточнили в пресс-службе райсуда, женщина на тот момент являлась членом участковой избирательной комиссии № 571 с правом решающего голоса. Преступление она совершила «в целях искусственного завышения показателей явки избирателей на указанном участке».

Было установлено, что она умышленно заполнила бланки заявлений от имени пяти избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне участка, подделав их подписи. Убедившись, что эти люди лично не явились для голосования, она по своему усмотрению заполнила бюллетени, якобы выданные избирателям, а затем опустила их в переносную урну. Вина подсудимой была доказана, она отделалась уголовным штрафом в размере 120 тысяч рублей. Причем осужденная имеет право на обжалование, так как приговор еще не вступил в законную силу. Кстати, месяцем ранее другая член избиркома за аналогичное преступление получила наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

ИА «Орелград»