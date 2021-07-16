Названы условия борьбы с бродячими животными в Орле

Чиновники объявили тендер на оказание услуг по обращению с животными без владельцев.

Извещение о проведении тендера появилось на государственном портале закупок. Организатором выступает департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области, в роли заказчика – Орловский областной ветеринарный центр. Цена контракта установлена в размере 4 миллиона рублей. Средства поступят из областного бюджета.

Перечень услуг, которые будут оплачены за счет казны, достаточно обширен. В него включены отлов бродячих собак и кошек, содержание их в приюте, стерилизация животных и их транспортировка на прежние места его обитания, эвтаназия для «прекращения непереносимых физических страданий», утилизация трупов, осмотр кинологом или зоологом «в целях определения немотивированной агрессии».

Требования к подрядчикам детально перечислены в техническом задании к конкурсной документации. По сути, они представляют собой свод правил. Так, отлову подлежат животные без владельцев независимо от породы, в том числе имеющие ошейник, находящиеся на улицах и в иных общественных местах (кроме находящихся на привязи) без сопровождающих лиц. Не допускается отлов собак и кошек в присутствии детей. Запрещен отстрел из любого вида огнестрельного оружия.

При отлове подрядчику будет разрешено применять только те способы и технические приспособления, которые не приводят к увечьям, травмам или гибели животных. Организация по отлову должна иметь лицензию на фармацевтическую деятельность. Предельное время перевозки животных в приют не должно превышать восьми часов с момента отлова. Кроме того, запрещается привлекать к отлову собак и кошек несовершеннолетних, а также тех, кто состоит на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах. Запрещено заниматься отловом и тем гражданам, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными, а также за умышленное причинение смерти или вреда здоровью граждан.

ИА «Орелград»