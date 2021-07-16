В автобусах Орла развенчают мифы о вакцинации

Для этого в общественном транспорте задействуют 50 мониторов

В автобусах Орла будут показывать видео о преимуществах вакцинации от COVID-19, сообщили в пресс-службе мэрии. Ролики появятся на 50 мониторах в маршрутках № 18, 20, 21 и № 34.

Видеролики длительностью в 15 секунд расскажут пассажирам о преимуществах вакцинации, а также развенчают «некоторые» мифы о её последствиях.

Сообщается, что такой ликбез — совместный проект мэрии Орла и Центра управления регионом (ЦУР) Орловской области.

ИА «Орелград»