В автобусах Орла развенчают мифы о вакцинации

16.7.2021 | 17:36 Новости, Общество

Для этого в общественном транспорте задействуют 50 мониторов

В автобусах Орла будут показывать видео о преимуществах вакцинации от COVID-19, сообщили в пресс-службе мэрии. Ролики появятся на 50 мониторах в маршрутках № 18, 20, 21 и № 34.

Видеролики длительностью в 15 секунд расскажут пассажирам о преимуществах вакцинации, а также развенчают «некоторые» мифы о её последствиях.

Сообщается, что такой ликбез — совместный проект мэрии Орла и Центра управления регионом (ЦУР) Орловской области.

ИА «Орелград»

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