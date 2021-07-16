В Ливнах продолжается благоустройство парка Машиностроителей

16.7.2021 | 18:11 Новости, Общество

Работы должны закончить к середине сентября 2021 года.

В городе Ливны Орловской области ведутся работы по благоустройству парка Машиностроителей, сообщает правительство региона

Сейчас в парке проводится укладка тротуарной плитки и реконструкция фонтана. На данный момент выполнена четверть намеченных работ.

Территорию парка планируют разбить на специальные зоны — для активного и пассивного отдыха. Также в планах: спортивные дорожки, скейт-площадка, территория воркаута, мини-стадион, обновленный шахматный павильон, а также детская площадка и пешеходные дорожки.

Работы обещают закончить к середине сентября 2021 года.

ИА «Орелград»

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