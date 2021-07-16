В Орле по улице Лескова три дня не будут ходить троллейбусы

16.7.2021 | 16:09 Новости, Общество

Движение ограничат и для водителей другого транспорта

В Орле с 16 по 18 июля ограничат движение транспорта по улице Лескова, сообщили в мэрии. Улица будет перекрыта в районе домов № 9 и № 13 с 09:00 до 16:00.

Ограничения связаны с опиловкой деревьев. Из-за этого на указанном участке дороги также отключат электричество — троллейбусы ходить не будут.

Кроме того, в мэрии сообщили, что с 19 июля по 13 августа включительно движение перекроют по внутриквартальному проезду от улицы Авиационная до дома № 310 по улице Комсомольская. Проезд закроют из-за прокладки ливнёвой канализации.

ИА «Орелград»

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