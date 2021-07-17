В Орле детсад погряз в долгах из-за чиновников

Из-за отсутствия финансирования растут задолженность и штрафы.

Администрация города Орла обнародовала информацию о проверке муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №17 комбинированного вида». На примере этой выборочной проверки можно судить о том, как в областной столице обстоят дела с финансированием бюджетных учреждений. Позитивной эту ситуацию назвать трудно.

Отметим, что это было плановое контрольное мероприятие, проведенное контрольно-ревизионным отделом на основании распоряжения администрации города. В частности, были изучены контракты и договоры, заключенные в 2020 году в рамках закона о госзакупках. Было установлено, что детсад неоднократно несвоевременно исполнял свои обязательства перед поставщиками, а именно затягивал с оплатой исполненных контрактов.

Причина банальна — несвоевременное поступление финансирования из бюджета. Иными словами, городские власти опаздывали с переводом денег детсаду, и тому попросту нечем было расплачиваться с поставщиками. В то же время, не заключать контракты нельзя, поскольку без них детсад не сможет работать. Судя по приведенным цифрам, положение только ухудшается. Ревизоры подсчитали, что по состоянию на 31 декабря 2020 года размер кредиторской задолженности учреждения составил 3,287 миллиона рублей, а к 1 июля 2021 года он вырос до 5,07 миллиона.

Добавим, что сумма начисленных детсаду штрафных санкций в связи с несвоевременным исполнением условий контрактов и договоров за 2020 год составила 340,8 тысячи рублей. По сути, это неэффективное расходование бюджетных средств, та переплата, которой можно было избежать.

ИА «Орелград»