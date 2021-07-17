В орловских колониях отказались от последних звонков

17.7.2021 | 14:44 Новости, Образование

Отучившимся осужденным аттестаты вручили в скромной обстановке

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Орловской области, в подведомственных учреждениях состоялось вручение осужденным аттестатов об образовании. В ведомстве подчеркнули, что в этом году в учебно-консультационных пунктах при исправительных учреждениях торжественные последние звонки не проводились. Связано это с непростой обстановкой и ограничительными мерами, принятыми на фоне распространения новой коронавирусной инфекции.

«Освоили программу и получили аттестаты о среднем общем образовании 63 осужденных – выпускники вечерних школ и учебно-консультационных пунктов при исправительных учреждениях УФСИН, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Еще 23 осужденных окончили 9-й класс и получили аттестаты об основном общем образовании».

Как и в обычных школах, итоговая аттестация за решеткой проводилась в форме государственного выпускного экзамена. В УФСИН напомнили, что по закону школьные занятия обязаны посещать все осужденные, не имеющие основного общего образования и не достигшие 30-летнего возраста.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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